Названа новая дата отмены всех ковидных ограничений на въезд в Таиланд

Власти Таиланда с 1 октября отменят все ковидные ограничения для туристов

Власти Таиланда назвали новую дату отмены всех коронавирусных ограничений на въезд в Таиланд для иностранцев, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с 1 октября порядок въезда туристов в королевство полностью вернется к допандемийному: распускается Центр по контролю и борьбе с распространением COVID-19 (CCSA), а вместе с этим автоматически отменяются все изданные ранее премьер-министром и кабинетом министров ковидные постановления, объявления и распоряжения.

С начала октября коронавирус в Таиланде больше не будет считаться опасным инфекционным заболеванием и в стране перестанет действовать режим чрезвычайного положения по COVID-19, введенный в марте 2020 года.

Ранее стало известно, что Таиланд может войти в пятерку популярных направлений для отдыха у россиян на новогодние праздники наряду с Египтом, Мальдивами, ОАЭ и Турцией. Стоимость 10-дневных туров с проживанием в четырехзвездочном отеле у Pegas Touristik начинается от 135,5 тысячи рублей на человека.