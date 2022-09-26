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Названа новая дата отмены всех ковидных ограничений на въезд в Таиланд

Власти Таиланда с 1 октября отменят все ковидные ограничения для туристов

Фото: Carola Frentzen / Globallookpress.com

Власти Таиланда назвали новую дату отмены всех коронавирусных ограничений на въезд в Таиланд для иностранцев, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с 1 октября порядок въезда туристов в королевство полностью вернется к допандемийному: распускается Центр по контролю и борьбе с распространением COVID-19 (CCSA), а вместе с этим автоматически отменяются все изданные ранее премьер-министром и кабинетом министров ковидные постановления, объявления и распоряжения.

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12 апреля 2022

С начала октября коронавирус в Таиланде больше не будет считаться опасным инфекционным заболеванием и в стране перестанет действовать режим чрезвычайного положения по COVID-19, введенный в марте 2020 года.

Ранее стало известно, что Таиланд может войти в пятерку популярных направлений для отдыха у россиян на новогодние праздники наряду с ЕгиптомМальдивамиОАЭ и Турцией. Стоимость 10-дневных туров с проживанием в четырехзвездочном отеле у Pegas Touristik начинается от 135,5 тысячи рублей на человека.

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Валентина Процкова
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