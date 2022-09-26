В Якутии создали штаб по возвращению ошибочно призванных

В Якутии создали единый штаб по возвращению ошибочно призванных в ходе мобилизации

Якутские депутаты и народный комитет солдатских матерей создали единый штаб по возвращению ошибочно призванных в ходе мобилизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление штаба.

«Члены штаба будут регулировать поступившие вопросы и ездить по военным частям, чтобы вернуть в республику вызванных на спецоперацию на Украину, не соответствующих критериям указа президента страны о частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

По словам депутата Елены Голомаревой, штаб будет действовать до конца спецоперации. Постоянное представительство Якутии в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) отметило, что первый борт с 35 мужчинами, не подошедшими по критериям частичной мобилизации, уже вернулся в Якутию, работа по уточнению списков продолжается.

Ранее сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев пообещал вернуть домой граждан, которых призвали по ошибке в ходе частичной мобилизации. Чиновник поручил создать систему двойного фильтра призывников, чтобы отсеивать мобилизованных по ошибке на уровне районов и на республиканском сборочном пункте.