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Сибирские ученые разработали улучшенный материал для протезов

Кемеровские ученые создали улучшенный композит для эндопротезирования

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Ученые из Кемеровской области разработали новый, улучшенный материал для создания протезов. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию правительства региона.

Как отмечается, речь идет о новом виде костного цемента. Сибирские специалисты внедрили в его состав различные наполнители, в том числе наноразмерные частицы оксида титана. В результате им удалось улучшить физические и механические свойства материала.

«Инновационный состав имеет повышенную прочность, а наличие оксидных частиц позволяет снизить риск осложнений в процессе и после имплантации», — уточнили в администрации.

Там добавили, что внедрение подобной технологии позволит избежать дефицита востребованного в ортопедии материала. Кроме того, благодаря его созданию у ученых появится возможность разрабатывать и другие новые композиты для использования в различных сферах медицины.

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Варвара Кошечкина
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