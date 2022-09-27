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Россиянин расчленил тело убитого коллеги и сжег его в печи котельной

В Иркутской области 42-летний мужчина зарезал коллегу, расчленил его тело и сжег в печи

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Иркутской области суд рассмотрит дело 42-летнего жителя Забайкальского края об убийстве коллеги. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в марте мужчины выпивали на территории промышленной базы. Между ними произошел конфликт, тогда фигурант взял нож и зарезал товарища, нанеся ему несколько ударов в живот и грудь. Затем он расчленил тело погибшего и сжег в печи котельной.

Спустя некоторое время родные убитого обратились в полицию, сказав, что их родственник пропал. Правоохранители задержали фигуранта, и он признал вину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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Екатерина Власова
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