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Российский подросток принял наркотики и вонзил нож в шею 14-летней школьнице

В Петербурге 14-летний подросток принял наркотики и вонзил нож в шею ровеснице

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 14-летний подросток принял наркотики и вонзил нож в шею сверстнице. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает 78.ru.

По данным издания, утром 26 сентября девочку с ножевым ранением доставили в детскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, приятель потерпевшей напал на нее ночью. В настоящий момент, школьницу передали хирургам.

Ранее стало известно, что в Иркутске мужчина под наркотиками задушил 73-летнюю пенсионерку и похитил ее телефон.

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Екатерина Власова
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