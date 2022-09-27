Звезда российского TikTok похвасталась квартирой в Москве

Российская блогерша Аня Покров рассказала о покупке квартиры в Москве

Российская блогерша, звезда TikTok Аня Покров похвасталась новой квартирой в Москве. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша опубликовала фото, сделанные в новой двухкомнатной квартире. Она не уточнила, в каком районе столицы находится жилье, но отметила, что оно располагается в новом жилом комплексе недалеко от центра города.

«Я купила квартиру. Ну что, 22-летняя девчонка, поздравляю тебя! Ты исполнила практически все цели на этот год… пора ставить новые», — написала Покров.

На данный момент в квартире проведены отделочные работы. Однако блогерша призналась, что ремонт еще не завершен. Интерьер в квартире выполнен в светлых тонах.

Ранее популярная блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала, что решила переехать из загородного дома в квартиру в Москве. Она решила вновь поменять место жительства и выбрала жилье на Арбате.