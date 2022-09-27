В ЮАР аплодируют возможности жителям Донбасса и Запорожья проголосовать за будущее

Африканцы приветствуют решение России дать возможность жителям Запорожья и Донбасса проголосовать за свое светлое будущее, ставя во главу демократию. Об этом рассказал председатель подкомитета по международным отношениям Молодежной лиги партии Африканский национальный конгресс Кулекани Мондли Скосана. Он был одним из международных наблюдателей за референдумами на освобожденных территориях.

«Мы аплодируем Российской Федерации за то, что на первое место она ставит демократию и дает возможность народам Запорожья, Донбасса и Крыма голосовать за свое будущее», — сказал эксперт.

По его мнению, весь мир сейчас переживает ключевой момент в истории, поскольку сейчас происходит экспансионизм Североатлантического альянса и группы стран, которые всегда проводили политику империализма и колониализма. «В нашей стране мы до сих подвергаемся экономическому угнетению, у нас нет земли, у нас нет средств производства. Поэтому борьба до сих пор продолжается. Мы боремся за свободу всех людей в мире», — подчеркнул Скосана.

«Мы выразили поддержку России и населению Донбасса решать самим свое будущее. Мы следили за событиями и продолжали информировать общественность Южной Африки о том, что происходит в реальности», — отметил эксперт.

Он также рассказал, что жители Южной Африки выступают за многополярный мир, поскольку видели, что Россия подверглась критике в ООН. «Нас не одурачат фейковыми новостями, в которых говорится, что мы должны ненавидеть Россию или что Россия угнетает население. Мы сами приедем на Донбасс и посмотрим, правда ли это. И мы приехали и увидели, что это все ложь. Поэтому мы стоим плечом к плечу с народом Донбасса, с народом России», — заключил Скосана.