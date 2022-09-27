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В Северной Осетии решили ограничить въезд машин из других регионов

Власти Северной Осетии ограничат въезд в республику машин из других российских регионов

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

В Северной Осетии решили ограничить въезд на территорию республики машин из других российских регионов. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

Власти объяснили это решение тем, что на территории республики скопилось большое число транзитного транспорта и автомобилей россиян, пытающихся пересечь границу с Грузией. Глава региона Сергей Меняйло подпишет соответствующий указ в ближайшее время.

Он также подчеркнул, что ограничения не коснутся россиян, которые живут или прописаны в Северной Осетии. «Они смогут беспрепятственно въехать в регион при предъявлении соответствующих документов», — заключил Меняйло.

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Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе с Грузией работники военкомата вручают повестки подлежащим призыву россиянам, которые пытаются выехать из страны. Однако власти уточнили, что речь идет исключительно о жителях региона.

При этом позже в пресс-службе правительства республики заявили, что ситуация меняется и оперативным группам по мобилизации раздадут новые списки призывников, а повестки получают жители всех регионов страны.

27 сентября стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда через границу. Из них 3,6 тысячи легковых автомобилей, а также 1,9 тысячи транзитных большегрузов.

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Константин Лысяков
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