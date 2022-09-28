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В России прокомментировали будущее туристического кешбэка в 2023 году

Минфин России отказался закладывать в новый проект бюджета расходы на туристический кешбэк

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Министерство финансов России не закладывает в проект бюджета на 2023–2025 годы расходы в размере пяти миллиардов рублей ежегодно на туристический кешбэк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новый проект бюджета, внесенный правительством в Государственную Думу.

Между тем, говоря о будущем туристического кешбэка, в пресс-службе Ростуризма отметили, что данная программа не закрывается. Минфин не отказался от нее полностью. Власти РФ планируют вернуться к вопросу ее финансирования в 2023 году.

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В ведомстве подчеркнули, что в 2022 году данная программа была выполнена в полном объеме. «Что касается следующих этапов, то в настоящее время в рамках сложного бюджетного цикла на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов Минфином проводится перераспределение расходов с учетом текущих задач», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.

Ранее в сентябре глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о росте турпотока по России в 2022 году. По ее словам, с мая по август в стране отдохнули 25 миллионов человек.

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Фариза Бацазова
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