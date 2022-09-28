Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне бросились арендовать жилье в Казахстане после начала мобилизации

«Суточно.ру»: спрос на аренду жилья в Казахстане вырос в 32 раза после начала мобилизации

Фото: Dmitriy Panchenko / Unsplash

Спрос на аренду жилья в Казахстане среди россиян вырос в десятки раз после начала частичной мобилизации. О том, что граждане бросились снимать жилье в другой стране, сообщает РБК со ссылкой на сервис «Суточно.ру».

В период с 21 по 27 сентября спрос на съемное жилье в Казахстане увеличился в 32 раза по сравнению с периодом с 14 по 20 сентября. В Таджикистане показатель вырос в 22 раза, в Киргизии — в 15 раз, Армении — в 6 раз, Грузии — в 2,5 раза, в Белоруссии — в 2 раза.

Наиболее популярными городами для поиска недвижимости в аренду в Казахстане стали Астана, Уральск, Петропавловск и Алма-Ата. В Белоруссии особенным спросом пользуется жилье в Минске и Витебске. В топ-10 городов по аренде также вошли Бишкек в Киргизии, Тбилиси в Грузии, Ереван в Армении и Худжанд в Таджикистане. При этом россияне начали интересоваться объектами, спрос на которые раньше был ниже.

Ранее в сентябре сообщалось, что в граничащих с Россией регионах Казахстана резко подорожала аренда жилья. Цены выросли в диапазоне от 15 до 34 процентов. Эксперты связывают увеличение стоимости найма помещений с ростом спроса на такие объекты.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
14 человек пострадали при взрыве боеприпаса в регионе на границе с Украиной
Роднина дала совет получившим повестки фигуристам сборной России
Стала известна причина взрыва в граничащем с Украиной селе
В России прокомментировали будущее туристического кешбэка в 2023 году
Президент Грузии обвинила Лукашенко в нарушении двусторонних отношений
Россиянам пообещали увеличить количество рейсов в ОАЭ
Брат Моисеева рассказал об изоляции певца от общества
Ревнивый россиянин задушил жену ремнем и получил 11 лет колонии
США и Швеция ударами HIMARS отработали оборону Прибалтики
Врач назвал мобилизованным россиянам способы сохранить здоровье ног
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.