Пентагон заявил об «абсолютной непричастности» к инциденту на «Северном потоке»

Пентагон заявил, что США «абсолютно непричастны» к инциденту на «Северном потоке»

Соединенные Штаты не причастны к инциденту на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Такое заявление сделал глава пресс-службы американского ведомства Нед Прайс, трансляция брифинга велась на Youtube-канале Минобороны США.

«Абсолютно не причастны», — заявил представитель американского военного ведомства​​​. Он назвал «российской дезинформацией» сообщения о том, что США каким-либо образом были вовлечены в диверсию в отношении этих трубопроводов.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала высказывания российских официальных лиц, цитировавших угрозы президента США Джо Байдена «покончить с "Северным потоком"». По словам Жан-Пьер, американский лидер обещал предотвратить введение в строй трубопровода, а не уничтожить его. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что у властей Польши и США были мотивы для нанесения разрушений газопроводу «Северный поток».

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода будут более непригодны для использования и их закроют навсегда.

По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ночь накануне аварии. Многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk на протяжении девяти часов — с 19:30 мск воскресенья, 25 сентября, до 04:30 мск понедельника, 26 сентября, — кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, недалеко от которого были зафиксированы утечки газа.