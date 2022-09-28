Подсчитаны убытки PepsiCo после ухода с российского рынка

Эксперт Добровольская: PepsiCo потеряет до 12 миллиардов рублей после ухода из России

PepsiCo потеряет до 12 миллиардов рублей после полного прекращения производства в России и ухода с рынка. Такие цифры озвучила руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская. Об этом эксперт сообщила в ходе беседы с «Лентой.ру».

История PepsiCo в России началась в 1959 году с выставки американской продукции в Москве, отметила Добровольская. С тех пор компания открыла в стране более 20 предприятий. По словам собеседницы «Ленты.ру», PepsiCo инвестировала в каждое из своих производств более 10 миллиардов долларов. Также специалист отметила, что российский рынок для компании третий по объему выручки после США и Мексики.

«Если оценивать убытки компании от полного прекращения производства Pepsi, 7UP, Mountain Dew — то эти цифры могут достигать от 9 до 12 миллиардов рублей — это объем годовой выручки на конец 2022 года с учетом темпов роста компании», — предположила Добровольская.

Coca-Cola и PepsiCo стали сокращать свое присутствие в России на фоне спецоперации на Украине. Компании прекратили инвестировать в местный маркетинг и отказались от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков: Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно. Владелец российских заводов Coca-Cola — Coca-Cola Hellenic Bottling Company — в июле сменила название на Multon Partners, а предприятия сосредоточились на производстве отечественных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья».