Известные российские правозащитники не попали в новый состав ОНК

Члены СПЧ Меркачева и Каляпин не вошли в новый состав Общественной наблюдательной комиссии

В новый состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) не вошли многие известные правозащитники. На это обратила внимание член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в Telegram.

В обновленный состав не попала сама Меркачева, а также председатель первого ОНК Москвы Валерий Борщев. Также в состав не включили правозащитницу Марину Литвинович и еще одного члена СПЧ и создателя «Комитета против пыток» (признан Минюстом России НКО-инагентом) Игоря Каляпина. Меркачева отмечает, что из организации Каляпина в ОНК не попал ни один кандидат. Правозащитница также подчеркивает, что из комиссии убрали всех журналистов, и назвала это «давней мечтой силовиков».

«Перечислять долго можно (всех правозащитников, кто должен был войти в ОНК, но не прошел — прим. «Ленты.ру»). О большинстве же из тех, кто прошел, вы не найдите в интернете ничего. Ни о них самих, ни об их правозащитной деятельности. Не могу сказать, что все это не было совсем ожидаемо. Но точно — не настолько. Я думала, что оставят хотя бы несколько человек. Не оставили», — написала Меркачева.

В своей статье для «Московского комсомольца» Меркачева добавила, что в новый состав ОНК попали те, кто поддерживал пытки в колониях. «Пенитенциарная система станет еще более закрытой, и о нарушениях в тюрьмах мы с вами, скорее всего, больше не узнаем», — резюмировала правозащитница.

Члены ОНК имеют право посещать заключенных и арестованных в СИЗО, колониях и спецприемниках. За последние годы стало появляться больше свидетельств о пытках в местах лишения свободы в России — так, обнародованы случаи пыток в Саратовской тюремной туберкулезной больнице и СИЗО в Иркутске. После этого началась дискуссия о необходимости усиления общественного контроля за тюрьмами и колониями.