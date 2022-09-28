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Умерла актриса и модель Венеция Стивенсон

Умерла актриса из фильма «Назад в будущее 2» Венеция Стивенсон

Фото: Earl Leaf / Michael Ochs Archives / Getty Images

В возрасте 84 лет ушла из жизни актриса и модель Венеция Стивенсон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Стивенсон умерла 26 сентября в больнице Атланты после борьбы с болезнью Паркинсона. Смерть артистки подтвердил ее брат, актер и фотограф Джеффри Байрон.

Джоанна Венеция родилась в 1938 году в Лондоне в семье номинированного на «Оскар» режиссера Роберта Стивенсона и актрисы Анны Ли. Позднее они перебрались в Голливуд. Когда девушке было 14 лет, ее заметил фотограф Питер Гоулэнд, известный своими работами в стиле пин-ап. Благодаря ему Венеция попала на обложки многих журналов, включая Esquire. Издание Popular Photography назвало ее «самой фотогеничной девушкой в ​​мире». После успеха в модельном бизнесе Стивенсон попробовала себя в актерской сфере. Она снялась в таких проектах, как «Рейнджеры Дарби», «Остров потерянных женщин», «Отель ужасов», «Назад в будущее 2».

27 сентября стало известно о смерти певца Бориса Моисеева.

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Дениза Мацаева
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