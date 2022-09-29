Иран возмутился критикой Франции из-за массовых протестов после смерти девушки

Французского дипломата вызвали в МИД Ирана из-за критики Парижем массовых протестов

Власти Ирана вызвали в МИД временного поверенного в делах посольства Франции в Тегеране, ему высказали протест в связи с критикой французского правительства в адрес Исламской Республики. Поводом стали массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Об этом пишет Reuters.

Официальный Тегеран возмутился «в ответ на интервенционистское заявление МИД Франции и участие трех французских дипломатов в протестах в Париже», говорится в сообщении иранских ведомств.

Сотрудники органов задержали Амини 13 сентября, обвинив ее в неправильном ношении хиджаба. Девушку отвезли в участок «для разъяснительной беседы». Там ей стало плохо, и ее увезли в больницу, где Амини скончалась. Семья погибшей и оппозиция Ирана считают, что причиной смерти стали избиения, которым Махса, предположительно, подверглась в участке. Протесты продолжаются несколько недель и с каждым днем набирают обороты. Десятки человек погибли в столкновениях с полицией.