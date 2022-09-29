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Москвичей предупредили о приближении барического дна

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о приближении барического дна

Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

С 3 октября в Москве усилятся дожди, приблизится небезопасное для здоровья барическое дно. Об этом жителей и гостей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, за первые три дня октября прольется около половины от месячной нормы. «В осадкомеры попадет еще до 18 мм небесной влаги... Показания барометров достигнут барического дна — 728 миллиметров ртутного столба, что на 17-20 единиц ниже нормы и тоже скажется не лучшим образом на здоровье людей», — написал Тишковец.

Он отметил также, что во вторник, 4 октября, пройдет холодный фронтальный раздел, который будет сопровождаться локальными скоротечным дождем. Улучшение погоды ожидается со среды, 5 октября.

«На фоне роста атмосферного давления распогодится, и потеплеет на градус-другой. В последующие сутки существует высокая вероятность антициклональной погоды, а значит, природа может подарить во второй пентаде октября (5-10 октября) жителям Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, которого были напрочь лишены в сентябре», — подытожил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на территории страны в октябре ожидаются периоды потепления, температура воздуха будет около нормы.

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Евгения Куликова
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