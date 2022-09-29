В ЛНР заявили о готовности договора о вхождении в состав России

Посол ЛНР Мирошник: договор о вхождении ЛНР в состав России проходит финальную доработку

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что договор о вхождении региона в состав РФ проходит финальную доработку. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, подписание данного документа необходимо для проведения процедуры интеграции.

«Очень важно его содержание. Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения», — рассказал Мирошник.

Он отметил, что вхождение республики в состав России должно произойти в течение недели. «Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», — заявил он.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы о присоединении к России. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей.