Звезда «Нэшвилла» обвинила Владимира Кличко в удерживании их общей дочери

Звезда «Нэшвилла» Хейден Панеттьер обвинила Владимира Кличко в удерживании их общей дочери

33-летняя американская актриса и звезда сериала «Нэшвилл» Хейден Панеттьер обвинила Владимира Кличко в удерживании их общей дочери Кайи Евдокии. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу Джады Пинкетт-Смит Red Table Talk, передает Eonline.

По ее словам, спортсмен смог оформить опеку над ребенком в 2018 году, когда артистка боролась с алкогольной и наркотической зависимостями. Тогда в сети появилась информация о том, что Панеттьер отказалась от дочери, что сильно эмоционально травмировало актрису.

Звезда сериала «Нэшвилл» подчеркнула, что дала согласие на временное воспитание дочери ее отцом, однако решение об отказе опеки над ребенком было принято за нее.

После того, как актриса вылечилась от зависимостей, она предприняла попытку встретиться с дочерью, но, по ее словам, «не получила никаких намеков» от бывшего возлюбленного о том, что ситуация с опекой над ребенком изменится.

«Я собиралась работать над собой и надеялась, что, когда мне станет лучше, все изменится и она сможет приехать ко мне, я буду проводить с ней время, но этого не случилось», — поделилась артистка.

Панеттьер добавила, что с начала спецоперации на Украине Владимир Кличко вывез их общую дочь в Европу, где ей ничего не угрожает, а также выразила надежду на скорую встречу с ребенком: «Я очень надеюсь, что однажды все изменится. Надеюсь, что Кайя станет достаточно взрослой, чтобы ее мнение стали уважать, а ее пожелания были услышаны».

Ранее звезда сериала «Нэшвилл» рассказала о зависимости от алкоголя и опиоидов с 15 лет.