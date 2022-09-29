В МАГАТЭ связали взрывы мин у Запорожской АЭС с животными

В МАГАТЭ допустили, что причиной трех взрывов мин у Запорожской АЭС стали животные

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) допустили, что причиной трех взрывов наземных мин вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

«Животные, вероятно, стали причиной трех взрывов наземных мин вблизи ЗАЭС на Украине, не причинив серьезного ущерба, но еще раз подчеркнув потенциальные риски ядерной безопасности на объекте», — уточнило агенство.

Ранее редседатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в Запорожскую область более 450 спецназовцев для возможного захвата ЗАЭС.