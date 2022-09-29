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В МАГАТЭ связали взрывы мин у Запорожской АЭС с животными

В МАГАТЭ допустили, что причиной трех взрывов мин у Запорожской АЭС стали животные

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) допустили, что причиной трех взрывов наземных мин вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

«Животные, вероятно, стали причиной трех взрывов наземных мин вблизи ЗАЭС на Украине, не причинив серьезного ущерба, но еще раз подчеркнув потенциальные риски ядерной безопасности на объекте», — уточнило агенство.

Ранее редседатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в Запорожскую область более 450 спецназовцев для возможного захвата ЗАЭС.

Марина Совина
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