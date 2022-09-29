Привязывавшая дочь к кровати и выгонявшая ее из дома раздетой мать получила срок

В Кушве осудили на три года и 15 дней колонии мать за истязания десятилетней дочери

Кушвинский городской суд приговорил к трем годам и 15 дням лишения свободы мать за жесткое обращение с десятилетней дочерью. Об этом в четверг, 29 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Она будет отбывать полученный срок в колонии общего режима.

По данным ведомства, с июля 2020-го по декабрь 2021 года фигурантка избивала девочку, выгоняла ее в осенне-зимний период из дома раздетой и заставляла так сидеть от 30 минут до четырех часов в холодном сарае или бане. Когда осужденная уходила из дома, то привязывала дочь к кровати на целый день.

Женщина признала вину частично и отказалась давать показания.