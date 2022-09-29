Найдены обломки пытавшегося предупредить «Титаник» об айсберге судна

В Ирландском море нашли обломки судна, пытавшегося предупредить «Титаник» об айсберге

Специалисты нашли в Ирландском море обломки судна, экипаж которого пытался предупредить трансатлантический лайнер «Титаник» об айсберге. Об этом сообщает CNN.

По данным канала, речь идет о британском торговом пароходе «Месаба». Известно, что 15 апреля 1912 года экипаж судна, выполнявшего рейс в Атлантическом океане, передал команде «Титаника» радиосообщение, в котором предупредил о большом скоплении крупных айсбергов на пути к Нью-Йорку.

Сообщение было получено, однако капитану его так и не передали. Спустя несколько часов «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул. В результате погибли более 1,5 тысячи человек.

Сама «Месаба» после этого на протяжении нескольких лет продолжала выполнять торговые рейсы. Судно затонуло в 1918 году в результате удара с немецкой подводной лодки, когда следовало в составе конвоя из Ливерпуля в Филадельфию. При этом точное местоположение его обломков оставалось неизвестным на протяжении более 100 лет.

Обнаружить останки корабля ученым из Бангорского университета удалось благодаря новому многолучевому гидролокатору. Данное устройство позволяет картографировать морское дно с крайне высокой степенью детализации. Известно, что всего с его помощью на дне Ирландского моря было найдены 273 обломка.

В начале сентября представители организации OceanGate Expeditions сообщили, что сняли затонувший «Титаник» в разрешении 8K. На видео показали 90-килограммовую якорную цепь, левый якорь, паровой котел и прочие элементы корабля.