Женский наряд из КЧР представят на конференции ЮНЕСКО

Женский наряд из КЧР представят на Всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехиков

На Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию «Мондиакульт — 2022» в Мехико представят женский наряд из Карачаево-Черкесии. Об этом пишет ТАСС.

Россию на конференции представляет делегация Министерства культуры во главе с первым заместителем министра Сергеем Обрывалиным. Он выступит с докладом, посвященным государственной культурной политике РФ. Россияне также представят на выставке предметов декоративно-прикладного искусства и традиционных костюмов стран-участниц женский костюм с головным убором и украшениями из Карачаево-Черкесии.

«Мондиакульт- 2022 — это международная встреча министров культуры разных стран, главная задача которой заключается в том, чтобы обдумать культурную политику в актуальном контексте, включая адаптацию области культуры к новым цифровым тенденциям, ее вклад в социальное и экономическое развитие», — рассказали в мексиканском министерстве культуры.

По итогам мероприятия предполагается «определить основные перспективы сектора культуры на следующее десятилетие и направления будущей работы ЮНЕСКО в этой сфере и по другим значимым темам».