В ЛНР рассказали о правовом статусе республики после вхождения в состав России

Посол Мирошник заявил, что ЛНР может войти в состав России в качестве республики

Луганская Народная Республика (ЛНР) может войти в состав России в качестве республики. Об этом глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник рассказал РИА Новости.

«Я думаю, что мы будем приняты в состав Российской Федерации в качестве республики», — сообщил он.

Мирошник уточнил, что остальные детали, в том числе то, какими правами и обязанностями будет наделена республика, ее руководство, власть и система власти — «вот они как раз и будут описаны в законодательных документах, которые будут приняты в самое ближайшее время», — сообщил он.

По словам посла, такой статус позволит ЛНР получить определенные автономные права. «Будем наделены определенными автономными правами. Какими конкретно — будет все описано в законе», — анонсировал Мирошник.

Глава представительства ЛНР также заявил РИА Новости, что вхождение республики в состав России должно произойти в течение недели. Мирошник подчеркнул, что сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые российской правовой системой.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы о присоединении к России. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской — 93,11.