Болгария назвала условие поддержки нового пакета санкций против России

Болгария заявила, что поддержит санкции против России, если они не повлияют на страны ЕС

София поддержит введение нового пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России, если они окажут минимальное влияние на страны объединения. Такое условие назвал министр иностранных дел технического правительства страны Николай Милков, передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что восьмой пакет санкций вводится в связи с переходом кризиса к новой фазе из-за объявления частичной мобилизации в России и референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Он отметил, что конкретные детали рестрикций на данный момент обсуждаются.

По словам Милкова, София получила предложения Европейской комиссии (ЕК), оценит их с экспертами, подготовит свои коррективы и будет настаивать на их выполнении. «Санкции должны усилить давления на России, но необходимо минимизировать ущерб для экономики стран ЕС. Короткие сроки согласования нового санкционного пакета требуют больших усилий различных заинтересованных министерств и ведомств», — резюмировал он.

Ранее болгарский МИД призвал воздержаться от поездок в Россию. Тем, кто сейчас находится на территории РФ, ведомство порекомендовало подумать над возможностью срочно ее покинуть. В министерстве также призвали болгарских граждан, находящихся в РФ, проявлять повышенную бдительность и избегать мест массового скопления людей.