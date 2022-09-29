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ЦБ сообщил о новой уловке банков по навязыванию страховок

Центробанк сообщил о новой уловке банков по навязыванию страховок

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

ЦБ выявил новую недобросовестную практику у некоторых банков при дистанционном обслуживании. Они используют кнопку «Далее», чтобы получить при оформлении заявки на кредит согласие клиента на дополнительную услугу, в основном по страхованию жизни и здоровья. О новой уловке пишут «Известия».

Это нарушение закона о потребительском кредите, регулятор намерен пресекать подобную практику, сообщил замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка Сергей Колганов.

«Для принятия той или иной дополнительной услуги потребитель должен выразить волеизъявление. Для этого он должен ознакомиться с содержанием этой услуги, а потом согласиться или отказаться. Если он просто нажимает на кнопку "Далее", то это не является осознанным потребителем действием, которым он подтверждает согласие», — отметил он, комментируя навязывание страховок.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще жаловаться на деятельность страховщиков — компании все реже возвращают клиентам страховую премию при досрочном погашении кредита.

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Платон Щукин
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