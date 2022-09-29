В Крыму призвали отправить на военную подготовку не служивших в армии мужчин

Глава парламента Крыма Константинов призвал отправить на военную подготовку всех мужчин

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил отправить на военную подготовку на несколько месяцев всех не служивших в армии мужчин. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Обязательно на всех уровнях нужно сделать выводы из этой мобилизационной кампании. Ее ошибки всем хорошо известны», — написал он. По словам Константинова, он «в свое время» проходил переподготовку три месяца. «Я даже на работе не успел сказать, что ухожу, так быстро это произошло. И произошло, несмотря на то, что на тот момент я работал на руководящей должности и не должен был проходить службу. Но я благодарен этому этапу», — рассказал он.

Константинов считает, что такую подготовку важно пройти каждому мужчине. «У нас есть категория людей, которые не служили в армии, молодые и более взрослого возраста, например, 40 лет. Почему их не отправить на военную подготовку на несколько месяцев? Ни в коем случае не в зону боевых действий. А по итогам учений по каждому будет сформирована оценка», — призвал он.

Глава парламента Крыма отметил, что мужчины с проблемами со здоровьем могут находиться в резерве во вспомогательных войсках. Таким образом военкоматы смогут различать бойцов по их способностям, уточнил он.

Константинов добавил, что сейчас достаточно людей, которые хотят пойти добровольцами, а в крымских военкоматах — очереди из самостоятельно пришедших резервистов. «Но важно, чтобы мобилизационная работа охватывала все общество. Солдат — это не только тот, кто сидит в окопе. Солдат — это и тот, кто лечит, готовит, работает в тылу. Это все тоже мобилизация», — заключил он.