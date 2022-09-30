Песков ответил на вопрос об административной организации новых территорий

Песков заявил, что вопрос административной организации новых территорий решится позже

Какие именно административные организации будут у четырех новых субъектов России, пока сказать сложно. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Какая будет организация административная, не знаю, но входят четыре субъекта, судя по подписанным договорам», — сказал представитель Кремля.

Он также уточнил, что определение того, войдут ли субъекты как один регион или как разные области и республики, является вопросом будущего.

Выступление президента Владимира Путина перед подписанием договора о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей началось 30 сентября. После длинной речи глава государства подписал документы о вхождении регионов в состав России.