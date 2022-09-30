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В России с 1 октября повышены зарплаты бюджетников и чиновников

Российским бюджетникам и чиновникам с 1 октября повысили зарплаты

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России 1 октября произошло повышение зарплат работников бюджетной сферы и чиновников, следует из поручения премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Размер повышения составит четыре процента. Вознаграждение увеличено сотрудникам госучреждений, а также гражданскому персоналу воинских частей и работникам федеральных органов власти.

Кроме того, с октября произошло ежегодное повышение пенсий бывших военных и сотрудников правоохранительных органов. Для них выплаты тоже вырастут на четыре процента.

В нынешнем году пенсии бывших военных были проиндексированы уже дважды: с 1 января на 8,6 процента и с 1 июня — до суммарных 19,5 процента с начала года от размера пенсии.

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Мария Грушко
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