В России с 1 октября повышены зарплаты бюджетников и чиновников

Российским бюджетникам и чиновникам с 1 октября повысили зарплаты

В России 1 октября произошло повышение зарплат работников бюджетной сферы и чиновников, следует из поручения премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Размер повышения составит четыре процента. Вознаграждение увеличено сотрудникам госучреждений, а также гражданскому персоналу воинских частей и работникам федеральных органов власти.

Кроме того, с октября произошло ежегодное повышение пенсий бывших военных и сотрудников правоохранительных органов. Для них выплаты тоже вырастут на четыре процента.

В нынешнем году пенсии бывших военных были проиндексированы уже дважды: с 1 января на 8,6 процента и с 1 июня — до суммарных 19,5 процента с начала года от размера пенсии.