Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 октября

С 1 октября в России вступит в силу ряд законов и разрешат предъявлять права в приложении

С 1 октября в России вступит в силу ряд законов и указов. Среди изменений — появление возможности добровольно ограничивать банковские онлайн-операции для защиты от мошенников, эксперимент по предъявлению водительских прав через приложение, а также новации в правилах ОСАГО и другие изменения, которые коснутся миллионов россиян. Подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».

ГИБДД в качестве эксперимента разрешила водителям предъявлять права через приложение

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) России с 1 октября в тестовом режиме позволила автомобилистам предъявлять водительские права в электронном виде. Сделать это можно через приложение «Госуслуги Авто», рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, сообщает РИА Новости.

По его словам, чтобы цифровой вариант документа стал в полной мере законным, в настоящее время ведется работа над соответствующими поправками в законодательство.

Доступ к данному приложению должны получить водители по всей стране, в том числе и в режиме офлайн там, где нет интернета, добавил Черников.

В правилах ОСАГО появилось четыре изменения

С 1 октября в России начнут действовать измененные правила ОСАГО — обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Соответствующее указание Банка России в середине марта зарегистрировал Минюст.

В частности, теперь страховые компании получили право узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автовладельца. Это избавит последних от обязанности в течение трех дней самим сообщить об этом страховой, поскольку оформлять полис ОСАГО нужно до регистрации автомобиля в ГИБДД, когда транспортному средству присваивается новый регистрационный знак.

Также по новым правилам владелец полиса ОСАГО при продаже своего автомобиля обязан письменно уведомить об этом страховую компанию. Ранее это было право, а не обязанность граждан, которым пользовались, чтобы вернуть часть денег за оставшийся срок действия страховки

Еще одно нововведение отменяет обязанность участников ДТП записывать фамилии и адреса очевидцев, а также указывать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии.

Наконец, четвертое из вступивших в силу с 1 октября изменений обязывает страховщиков ознакомить потерпевшего в ДТП с результатами независимой технической экспертизы или оценки автомобиля без подачи им заявления, что ранее в подобных случаях было обязательно.

Банки обязали раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам

С 1 октября вступило в силу указание Центробанка (Банк России, ЦБ), по которому банки обязаны указывать минимальную гарантированную ставку по вкладам. В договоре она будет размещена на первой странице в рамке и набрана хорошо читаемым шрифтом. Оформить вклад онлайн можно будет также лишь после ознакомления клиента с этой ставкой. Кроме того, данная информация должна указываться банками также на своих сайтах и в любых точках оказания услуг.

Минимальная ставка покажет доход, который вкладчик точно получит, если не будет снимать деньги до конца срока вклада, вне зависимости от каких-либо других условий. По подобной схеме банки уже несколько лет раскрывают полную стоимость кредита, отметили в ЦБ.

Еще одним обязательным для банков нововведением стала таблица, куда должны быть сведены ключевые условия вклада, с которой можно ознакомиться при его выборе и открытии — как в офисе, так и онлайн. В ней будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, а также ограничения на пополнение и досрочное снятие денег.

По задумке Банка России, все это должно помочь потребителям правильно оценить маркетинговые предложения разных банков и упростить людям выбор.

Клиенты банков смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников

С 1 октября клиенты банков получили возможность самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры. Среди последних — максимальная сумма для одной транзакции, а также лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена указанием Банка России.

Кроме того, клиенты банков могут установить запрет на дистанционное предоставление отдельных услуг, например, переводов, онлайн-кредитования, либо на все операции.

Для этого клиенту нужно написать заявление в свой банк. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций можно в любое время без ограничений.

Отмечается, что для дополнительной защиты клиентов от мошенников с 1 октября банки должны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане проводят онлайн-операции, а также подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.

Оклады госслужащих повысили в 1,04 раза

Оклады государственных служащих с 1 октября выросли в 1,04 раза. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что размеры финансового вознаграждения лиц, замещающих государственные должности, а также величина ежемесячного и ежеквартального денежного поощрения подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Как пояснил доцент кафедры экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев, повышение зарплаты с 1 октября ожидает бюджетников, на которых не распространяется действие майских указов президента.

Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий Александр Тимофеев доцент кафедры экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова

С 1 октября расширяется список направлений, доступных для российских туристов

С 1 октября власти Канады отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев, в том числе россиян. Теперь прибывающие в страну путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса, ПЦР-тесты и проходить карантин. Для пересечения границы россиянам понадобится только виза.

Помимо этого, российская авиакомпания «Аэрофлот» c 1 октября возобновляет полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перевозчик пообещал задействовать на воздушных линиях широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. Рейсы будут выполняться из подмосковного аэропорта Шереметьево.

Наконец, власти Таиланда объявили, что с 1 октября порядок въезда в королевство иностранцев, в том числе россиян, полностью возвращается к допандемийному: распускается Центр по контролю и борьбе с распространением COVID-19 (CCSA), а вместе с этим автоматически отменяются все изданные ранее премьер-министром и кабинетом министров ковидные постановления, объявления и распоряжения.