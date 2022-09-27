Власти еще одной популярной у туристов страны отменили все ограничения на въезд

Канада с 1 октября снимет все коронавирусные ограничения на въезд для россиян

Власти еще одной популярной у туристов страны, Канады, отменяют все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно обновленным протоколам, прибывающие в Канаду путешественники больше не обязаны будут предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса, ПЦР-тесты и проходить карантин. Для пересечения границы россиянам понадобится только виза.

«Правительство Канады объявило о снятии всех ограничений на въезд в связи с COVID-19, а также требований по тестированию, карантину и изоляции для всех, кто въезжает в Канаду, начиная с 1 октября 2022 года», — говорится в сообщении. Такое решение связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране, а также высоким уровнем вакцинации населения.

Ранее власти Чили также решили отменить большинство действующих в стране коронавирусных ограничений с 1 октября. По словам главы Минздрава Чили Химены Агилеры, в стране наблюдается снижение уровня заболеваемости и доли положительных тестов на коронавирус.