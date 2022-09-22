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Популярная латиноамериканская страна решила снять ограничения по COVID-19

Власти Чили решили отменить коронавирусные ограничения с 1 октября
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Фото: Marion Giraldo / Reuters

Власти Чили решили отменить большинство действующих в стране коронавирусных ограничений с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения популярного латиноамериканского государства.

Таким образом, с 1 октября в Чили перестанут требовать сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Более того, власти страны снимут все ограничения на допустимое количество посетителей в магазинах, заведениях общепита и других местах скопления публики. Ношение масок останется обязательным только в больницах.

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По словам главы Минздрава Чили Химены Агилеры, в стране наблюдается снижение уровня заболеваемости и доли положительных тестов на коронавирус. «Исторический минимум занятости мест в отделениях интенсивной терапии, большой охват прививочной кампании», — добавила министр.

При этом въезжающие в страну иностранцы по-прежнему должны будут предоставить либо ковид-сертификат, либо отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 48 часов до вылета.

Ранее сообщалось, что власти Канады с 30 сентября планируют отменить требования об обязательной вакцинации иностранных туристов, приезжающих в страну.

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Фариза Бацазова
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