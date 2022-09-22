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Вторая по величине страна мира собралась открыться для всех иностранных туристов

Globe and Mail: Канада с 30 сентября планирует отменить требование вакцинации для туристов

Фото: Robert Reed / Shutterstock

Власти Канады планируют к концу сентября отменить требования об обязательной вакцинации иностранных туристов, приезжающих в страну. Об этом пишет Globe and Mail.

По данным источников издания, правительство с 30 сентября собирается ослабить действующие коронавирусные ограничения и открыть границы для всех туристов. Так, помимо отмены требования об обязательной вакцинации, въезжающих во вторую по величине страну мира могут освободить от выборочных тестирований на COVID-19 в аэропорту.

Отмечается, что изменения в коронавирусной политике Канады еще не прошли окончательное утверждение кабинетом министров. Тем не менее подчеркивается, что к послаблениям правительство активно толкают авиационная и туристическая отрасли, заявляя, что действующие ограничения отпугивают туристов и не соответствуют актуальной риторике других стран.

Ранее в сентябре Нидерланды отменили сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для въезда туристов в страну. Для пересечения границы туристам понадобится только шенгенская виза.

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Дарья Рыбак
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