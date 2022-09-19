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Еще одна европейская страна отменила все ограничения на въезд для россиян

Нидерланды с 17 сентября отменила сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для въезда туристов

Фото: Shutterstock

Власти еще одной европейской страны, Нидерландов, с 17 сентября отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранных туристов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно обновленным протоколам, прибывающие в страну путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса, ПЦР-тесты и справки о перенесенном заболевании. Для пересечения границы россиянам понадобится только шенгенская виза.

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«С 17 сентября 2022 года никакие ограничения или требования, связанные с COVID-19, не применяются к путешественникам, въезжающим в Нидерланды, в том числе из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону», — говорится в сообщении.

Ранее Нидерланды призвали Европейский союз (ЕС) запретить выдачу туристических виз россиянам. По мнению главы МИД страны Вопке Хукстра, российские туристы больше не приветствуются в Европе, поэтому им не нужно получать шенгенские визы. 

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Валентина Процкова
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