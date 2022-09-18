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Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты с 1 октября

Доцент РЭУ Тимофеев заявил о повышении зарплаты ряда бюджетников на 4-6% с 1 октября

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Доцент кафедры экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, кого коснется повышение заработной платы, запланированное на 1 октября. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Тимофеев анонсировал, что повышение зарплаты с 1 октября ожидает бюджетников, на которые не распространяется действие майских указов президента. Остальным россиянам из этой категории увеличат размер оклада с 1 января 2023 года. Осенние выплаты осуществляются через региональный бюджет, поэтому их размер значительно отличается. В среднем размер зарплат увеличится на 4-6 процентов.

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«Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий», — заявил он.

Ранее Россиянам назвали лучшие сферы для работы осенью. Руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова призвала в этот период искать вакансии в сфере науки и образования, фитнеса, красоты, автомобильного бизнеса, банковского дела, транспорта, искусства, массмедиа и продаж.

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Марина Совина
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