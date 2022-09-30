Блогер Лебедев установил дорожный знак «Чмоки и поки» возле школы в Подмосковье

В Долгопрудном блогер Артемий Лебедев установил возле школы дорожный знак «Чмоки и поки»

Популярный дизайнер и блогер Артемий Лебедев установил возле школы в Долгопрудном дорожный знак с надписью «Чмоки и поки» на месте поставленного в начале сентября знака «Высадил и уехал». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Об установке знака с необычной надписью возле Физтех-лицея имени П.Л. Капицы стало известно в четверг, 29 сентября. На нем изображен родитель, целующий своего ребенка, не покидая салон автомобиля. Смысл состоит в том, чтобы родители, которые подвозят детей к школе, не оставляли автомобиль на дороге, мешая другим участникам движения, а высаживали ребенка и ехали дальше.

После установки знака «Высадил и уехал» на него обратил внимание Лебедев. В одном из видео на своем YouTube-канале дизайнер отметил, что надпись на нем служит грубоватым переводом английской фразы «kiss and fly» («поцелуй и улетай») — знаки с этой надписью устанавливают перед входом в здание аэропорта, чтобы пассажиров оперативно высаживали из автомобилей. Блогер предложил заменить фразу на дорожном знаке на «Чмоки и поки», чтобы у всех, кто ее увидит, повышалось настроение.

В правительстве решили учесть пожелание дизайнера и установить знак с другими дизайном и надписью на месте старого. В процессе предложили лично поучаствовать самому Лебедеву — по словам чиновников, блогер взял инструменты и собственноручно прикрутил знак на место. «Я рад, это классная идея, очень позитивная, хорошая и добрая. И дети всегда улыбаются, когда видят знак», — прокомментировал установку знака дизайнер.

Власти также отметили, что если он будет пользоваться популярностью, то его смогут установить возле других образовательных учреждений и мест социального притяжения.