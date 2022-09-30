Названа причина резкого падения курса евро

Экономист Джиоев: курс евро упал из-за ожиданий новых санкций против России

Финансовый аналитик Александр Джиоев объяснил резкое падение евро. По его мнению, рынок ожидает еще большее затруднение оборота валюты после введения новых санкций против России. В этой связи происходит превышение предложения над спросом, объяснил экономист в ходе беседы с «Лентой.ру».

Рынок ожидает введения новых санкций против России со стороны Евросоюза, указал Джиоев. «После их введения обращение евро может быть еще больше усложнено — поэтому мы и видим превышение предложения над спросом, что и приводит к снижению котировок европейской валюты на Мосбирже», — счел финансовый аналитик.

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 сентября упал ниже отметки в 53 рубля, свидетельствуют данные торгов. Доллар опустился ниже 57 рублей.

Курс рубля остается на высоком уровне в последние месяцы на фоне административных ограничений на операции с иностранными валютами, а также снижения спроса со стороны российских импортеров в условиях санкций.

Заметное снижение показатель начал 21 сентября, распродажи акций российских компаний фиксировались на фоне объявления о мобилизации.