Пропавшая во время протестов в Дагестане журналистка нашлась

РБК: муж пропавшей на протестах в Дагестане журналистки Вишневецкой заявил, что ее нашли

Муж пропавшей во время протестов в Дагестане журналистки и режиссера Юлии Вишневецкой заявил РБК, что ее нашли. Она находится в ОВД Карабудахкента.

Суд назначил Вишневецкой пять суток административного ареста 27 сентября, до вечера 28 сентября с ней не могли связаться семья и редакция.

Главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин сообщил, что сотрудницу искали по всему городу, но не могли найти в отделениях полиции. «Мы очень беспокоились, потому что предыдущие сутки она почти не спала. И, главное, мы не знали, не проводится ли против нее противоправных действий», — добавил он.

Адвокат Вишневецкой Аида Касимова рассказала, что в последний раз говорила с подзащитной ночью 28 сентября, тогда Юлия сообщила, что ее везут в Карабудахкент. В постановлении суда говорится, что журналистка участвовала в несанкционированном митинге.

О пропаже журналистки после ареста в Махачкале стало известно 28 сентября. Главред «Русского репортера» Виталий Лейбин заявил, что Вишневецкая находилась в Дагестане по редакционному заданию — она снимала репортаж о сельской школе и канатной дороге в селе Согратль. Перед задержанием она обратила внимание на протесты в центре города. «Но митинг подходил к концу, она отправилась в кафе, где была задержана», — добавил он.

