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Журналистка и режиссер Вишневецкая пропала после ареста в Дагестане

Главред «Русского репортера»: журналистка Вишневецкая пропала после ареста в Дагестане
Юлия Вишневецкая

Юлия Вишневецкая. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Режиссер и журналистка Юлия Вишневецкая пропала после ареста в Махачкале. Об этом сообщил главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин.

«Местонахождение Юлии Вишневецкой, режиссера-документалиста, лауреата премии "Лавр" 2020, известного журналиста остается неизвестным в течении всего дня 28 сентября. Последний раз с ней удалось связаться минувшей ночью после вынесения приговора в суде Советского района Махачкалы об административном аресте на пять суток», — сообщил Лейбин.

По его словам, Вишневецкая находилась в Дагестане по редакционному заданию — она снимала репортаж о сельской школе и канатной дороге в селе Согратль. Перед задержанием она, как сообщил главред «Русского репортера», по возвращении в Махачкалу обратила внимание на протесты в центре города. «Но митинг подходил к концу, она отправилась в кафе, где была задержана», — заявил он.

Уточняется, что для исполнения наказания Вишневецкую доставили в село Карабудахкент, однако днем 28 сентября дежурный ОВД заявил, что ее там нет. Член ОНК Омар Омаров в беседе с Лейбиным заявил, что журналистку перенаправили в Махачкалу, где ей выдвинут обвинения в организации митингов. В изоляторе временного содержания Махачкалы адвокату Марине Дубровиной сообщили, что Вишневецкой там нет.

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Варвара Кошечкина
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