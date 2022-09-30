В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и генсека ООН

Песков заявил, что Путин не планирует телефонных переговоров с генсеком ООН Гутерришем

Президент России Владимир Путин не планирует какие-либо телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Пока в планах каких-то разговоров нет. Но тем не менее российская сторона продолжит отстаивать свою позицию. И продолжит продвигать всю аргументацию, которая абсолютно однозначно показывает, что весь процесс происходит в рамках международного права», — рассказал пресс-секретарь президента об отсутствии планов.

Ранее Гутерриш заявил, что считает необходимым продолжать контакты с Россией, в особенности в условиях текущей ситуации. Генсек также выразил твердую позицию в защиту международного права.