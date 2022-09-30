Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и генсека ООН

Песков заявил, что Путин не планирует телефонных переговоров с генсеком ООН Гутерришем

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин не планирует какие-либо телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Пока в планах каких-то разговоров нет. Но тем не менее российская сторона продолжит отстаивать свою позицию. И продолжит продвигать всю аргументацию, которая абсолютно однозначно показывает, что весь процесс происходит в рамках международного права», — рассказал пресс-секретарь президента об отсутствии планов.

Ранее Гутерриш заявил, что считает необходимым продолжать контакты с Россией, в особенности в условиях текущей ситуации. Генсек также выразил твердую позицию в защиту международного права.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос об украинских ударах по новым территориям России
В Финляндии назвали число въехавших в страну за последнее время россиян
Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром Машковым
В России зарегистрировали первый иск об оспаривании призыва в рамках мобилизации
Блогерша сделала трендовый маникюр и смутила зрителей результатом
Закачка газа в Европе упала до минимума за сезон
В Госдуме поддержали идею Михалкова об отсрочке для кинодеятелей
В Кремле не ответили на вопрос о границах Запорожской и Херсонской областей
В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и генсека ООН
Армию Италии привели в состояние повышенной готовности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.