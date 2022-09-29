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Генсек ООН счел необходимым продолжать контакты с Россией

Генсек ООН Гутерриш заявил о необходимости продолжать контакты с Россией
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым продолжать контакты с Россией. Об этом заявил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что Гутерриш убежден в необходимости поддержания каналов связи с Москвой, в особенности в условиях текущей ситуации. По его словам, генсек также выразил твердую позицию в защиту международного права. «Это не значит, что он больше не будет говорить с российской стороной. Напротив, контакты должны быть продолжены», — уточнил Дюжаррик.

Ранее Гутерриш заявил, что признать итоги референдумов и присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей нельзя. По его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так как они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем России.

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Виктория Кондратьева
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