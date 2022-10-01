Москвич убил жену из ревности и сообщил ее матери

Москвич из ревности убил жену и свел счеты с жизнью

Москвич убил жену, а после этого свел счеты с жизнью. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как стало известно, рано утром Денис Пучнин написал теще сообщение, в котором рассказал, что из ревности убил ее 28-летнюю дочь Екатерину. По его словам, супруга ему изменяла.

Мать Екатерины вызвала полицию. Отмечается, что у пары осталась шестилетняя дочь, которую мужчина незадолго до совершения убийства отвез к теще.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее 30 сентября в Пензенской области 62-летний местный житель признался в убийстве 63-летней жены, взявшей без спроса его банковскую карту. По словам мужчины, он взял топор и не менее двух раз ударил им супругу по голове.