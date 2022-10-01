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Военкор рассказал о ситуации на подходах к Красному Лиману

Военкор Коц заявил о блокировке дороги на Сватово из Красного Лимана

Фото: РИА Новости

Дорога, ведущая к Сватово из Красного Лимана, сейчас фактически блокирована. О ситуации на подходах к городу рассказал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По данным военкора, дорога на Кременную (Северодонецкий район Луганской области) пока не заблокирована, однако на нее уже выходят диверсионно-разведывательные группы. Под угрозой блокирования также находится дорога в районе Торского, где «противник пытается навязать бои».

«Артиллерия 2-го корпуса бьет по колоннам, которые идут из Северска в сторону Торского, а также замечена техника, которая из-под Белогоровки может выйти на Кременную, чтобы отрезать и Лиман, и Торское», — уточняет репортер.

Ранее 1 октября Коц рассказал, что обстановка под Красным Лиманом, который пытаются окружить Вооруженные силы Украины (ВСУ), остается тяжелой, однако «не катастрофичной». По его словам, оборона города продолжается, дорога по трассе из Кременной через Торское не перерезана. Тем не менее к городу пытаются прорваться военные ВСУ на легкобронированной технике. Военкор добавил, что в городе еще есть мирные жители.

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Варвара Кошечкина
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