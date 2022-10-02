DNS подтвердила утечку базы данных клиентов и сотрудников из-за атаки хакеров

Российская сеть электроники DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает РИА Новости.

В СМИ сообщалось, что хакеры выложили в открытый доступ базу данных клиентов сети. Там было свыше 16 миллионов записей о покупателях.

Отмечается, что атака хакеров производилась с серверов, расположенных за пределами России.

Сейчас в DNS уже нашли проблемы в защите, проводятся расследования и устраняются последствия взлома. Кроме того, будут проведены работы по усилению безопасности в компании.

Ранее стало известно, что специалисты In2security, занимающиеся вопросами информационной безопасности, предупредили о новом способе обмана, который придумали мошенники на фоне объявления частичной мобилизации.