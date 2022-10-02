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Замороженные из-за санкций США активы Ирана освободят

Nournews: замороженные из-за санкций США миллиарды долларов активов Ирана скоро освободят

Фото: Wana News Agency / Reuters

Миллиарды долларов активов Ирана, замороженных из-за санкций США, в скором времени будут освобождены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское издание Nournews.

Кроме того, по данным издания, в последние недели региональное государство выступило посредником в переговорах по обмену иранских и американских заключенных

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси увидел в развитии отношений с Россией и Китаем шанс нейтрализовать санкции США. Также он заявил о готовности Тегерана продлевать соглашения и контракты с Москвой в разных сферах. Действующие соглашения касаются областей обороны, экономики, космонавтики и технологий, уточнил Раиси.

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Марина Совина
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