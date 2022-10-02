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В Италии оценили необходимость дополнительных поставок газа

Итальянский министр Чинголани заявил, что у страны достаточно газа

Фото: Snam / Reuters

Министр по экологической трансформации и модернизации Италии Роберто Чинголани назвал объемы имеющегося в стране газа и рассказал, необходимы ли стране дополнительные поставки. По его оценкам, у Италии достаточно газа. Он добавил, что государство ежедневно экспортирует до 20 миллионов кубометров газа, сообщает ТАСС.

«Необходимо отличать опасения экономического характера в отношении инфляции и цен от опасений за количество газа. Сегодня у нас [ежедневно поступает] по 40 миллионов кубометров для хранилищ и от 18 до 20 миллионов экспортируются», — заявил министр.

Ранее стало известно, что посла России в Италии Сергея Разова вызвали в Министерство иностранных дел страны. Сообщается, что российский дипломат приедет в МИД 3 октября. По словам Чинголани, Разова собираются расспросить по теме взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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Марина Совина
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