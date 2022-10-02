Названы продукты для снятия стресса

Эндокринолог Линдунен: морепродукты и семена подсолнечника помогают снять стресс

Ведущий специалист по эндокринологии, диетолог клиники «Ниармедик» Ирина Линдунен назвала продукты для снятия стресса. Об этом сообщает «Газете.Ru».

По ее словам, устрицы, морепродукты и семена подсолнечника содержат вещества, которые помогают снять эмоциональное напряжение. Она отметила, что моллюски богаты аминокислотами, такими как таурин, который улучшает настроение. Также они содержат витамин В12, цинк, медь, марганец, которые влияют на настроение.

Эндокринолог также добавила, в семечках подсолнечника содержится витамин E, которые способен улучшить настроение. «Этот жирорастворимый витамин оказывает мощный антиоксидантный эффект. А хронический стресс иногда бывает связан с дефицитом витамина Е», — пояснила она.

Также для снятия стресса в рацион следует включить яйца, петрушку и чеснок, отметила специалист. Также «бороться с симптомами депрессии» помогает брокколи, сладкий батат и нут.

Линдунен также порекомендовала пить ромашковый чай. По ее словам, экстракт ромашки улучшает качества сна и сокращает симптомы тревоги и депрессии. «Если у вас есть нарушения сна, рекомендую отказаться от кофеиносодержащих напитков после 14.00, либо полностью перейти на употребление ромашкового чая», — подчеркнула она.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев предупредил, что употребление некоторых пищевых добавок приводит к появлению головной боли. «Сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат тоже могут вызывать мигренозные атаки», — отметил Хорошев.

