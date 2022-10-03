Посол России в Польше ответил на возражения из-за референдумов словами Путина

Посол России в Польше Андреев ответил на возражения из-за референдумов словами Путина

Посол России в Польше Сергей Андреев прибыл в МИД страны, где ему выразили протест в связи с вхождением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. В ответ на возражения Варшавы дипломат вручил собеседнику текст речи Владимира Путина, который тот произнес 30 сентября в ходе церемонии подписания договоров о вхождении областей в состав страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Я услышал позицию польской стороны... В качестве реакции я вручил заместителю министра [иностранных дел Польши Марчину] Пшидачу на польском языке текст выступления президента Российской Федерации в пятницу», — рассказал Андреев.

Посол добавил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области навсегда станут территорией России. Ранее российского посла в Хельсинки Павла Кузнецова также вызвали в МИД Финляндии из-за референдумов о вхождении четырех субъектов в состав РФ.