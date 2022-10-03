Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Рогозин связал заявление Маска с россиянкой Кикиной

Рогозин: Илон Маск признал Крым российским из-за полета Кикиной на корабле CrewDragon
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на высказывания основателя компаний Tesla и SpaceX, американского миллиардера Илона Маска относительно Крыма. Своей точкой зрения он поделился в личном Telegram-канале.

Он предположил, что недавнее признание предпринимателем Крыма российским, а также его предложение провести новый референдум при участии ООН связаны с космонавтом Роскосмоса Анной Кикиной. «Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — сыронизировал экс-глава корпорации.

3 октября глава Tesla и SpaceX призвал признать Крым российской территорией и организовать новый референдум в бывших украинских регионах с вовлечением ООН. По мнению миллиардера, подобные действия могут стать способом мирного урегулирования военного конфликта на Украине.

Сообщается, что заявления Маска негативно сказались на акциях Tesla. Согласно данным биржи NASDAQ, ценные бумаги компании рухнули более чем на 8 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Маск предложил свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной
Подростки назвали возможные причины травли в школе
Кадырова наградили Звездой Героя ДНР
Рогозин связал заявление Маска с россиянкой Кикиной
Зеленский отреагировал на предложение Маска по конфликту на Украине
Маск заявил о превосходстве России и усомнился в победе Украины
Офис Зеленского отреагировал на план Маска по урегулированию на Украине
Ургант опроверг «рыдание в трубку» во время разговора с Потапом
Российский посол прокомментировал заявления о нелегитимности референдумов
Экс-посол Украины обругал Маска после предложения признать Крым российским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.