Рогозин связал заявление Маска с россиянкой Кикиной

Рогозин: Илон Маск признал Крым российским из-за полета Кикиной на корабле CrewDragon

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на высказывания основателя компаний Tesla и SpaceX, американского миллиардера Илона Маска относительно Крыма. Своей точкой зрения он поделился в личном Telegram-канале.

Он предположил, что недавнее признание предпринимателем Крыма российским, а также его предложение провести новый референдум при участии ООН связаны с космонавтом Роскосмоса Анной Кикиной. «Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — сыронизировал экс-глава корпорации.

3 октября глава Tesla и SpaceX призвал признать Крым российской территорией и организовать новый референдум в бывших украинских регионах с вовлечением ООН. По мнению миллиардера, подобные действия могут стать способом мирного урегулирования военного конфликта на Украине.

Сообщается, что заявления Маска негативно сказались на акциях Tesla. Согласно данным биржи NASDAQ, ценные бумаги компании рухнули более чем на 8 процентов.