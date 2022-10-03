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В России отменили более 100 концертов после объявления частичной мобилизации

В России отменили или перенесли более 100 концертов после объявления частичной мобилизации
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Алексей Романов / Коммерсантъ

В России отменили или перенесли более 100 концертов, фестивалей и других массовых мероприятий после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные билетного агрегатора Ticketscloud.

Организаторы начали отменять или переносить мероприятия в период с 19 по 25 сентября. 22 сентября, на следующий день после объявления частичной мобилизации, было совершено на 270 процентов больше переносов и отмен, чем средняя норма. Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 февраля, после начала специальной военной операции на Украине. Тогда организаторы отменили и перенесли на 436 процентов мероприятий больше, чем обычно.

Как прогнозируют в Ticketscloud, по итогам второй недели количество отмен и переносов составит порядка 200.

«После февральских событий ситуация довольно быстро вернулась в норму (через месяц), а что будет сейчас — сложно предсказать. Положение индустрии осложняется тем, что осень и зима — это традиционно активный сезон, и при нормальной ситуации мы бы видели рост продаж. Поэтому любое нынешнее падение ощущается сильнее, чем это показывают цифры», — пояснил представитель агрегатора.

Также увеличилось число желающих вернуть билеты. За неделю покупатели оформили в Ticketscloud на 123 процента больше заявок на возврат, чем бывает в среднем за неделю.

Ранее сообщалось о том, что россияне стали реже ходить в кино после объявления частичной мобилизации.

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Дениза Мацаева
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