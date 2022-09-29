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Россияне стали реже ходить в кино после объявления частичной мобилизации

«Ъ»: посещаемость российских кинотеатров снизилась после объявления частичной мобилизации

Фото: Michel Caicedo / Unsplash

Россияне стали реже ходить в кинотеатры после объявления частичной мобилизации в стране. Об этом сообщает «Коммерсанть».

За прошедшие выходные посещаемость кинозалов снизилась на 15-20 процентов. При этом, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, антирекорда по посещаемости не зафиксировано. Кинотеатры посетили 625 тысяч зрителей, в то время как в начале августа показатель составлял 453,8 тысячи.

«После того как у нас в индустрии несколько месяцев продолжалось падение на 60–80 процентов, снижение последнего уикенда не выглядело заметным», — заявил гендиректор сети «Премьер-зал» Владимир Петелин.

Ранее российские кинотеатры поддержали законопроект о принудительном лицензировании контента. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков выступил за принудительное лицензирование фильмов, объяснив, что это поможет кинозалам продолжить работу. По его словам, большой частью выручки они обязаны зарубежным новинкам, а отечественные ленты не могут компенсировать убытки, с которыми столкнулись кинотеатры после отмены иностранных премьер. Воронков также уверен, что зарубежные студии с радостью будут обходить санкции и предоставлять контент через посредников.

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Марина Погосян
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